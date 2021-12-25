В пожаре под Уфой обнаружили тело погибшего 53-летнего мужчины

Фото: МЧС по Башкирии

В МЧС по Башкирии сообщили о смертельном пожаре, который произошел минувшей ночью, 25 декабря, в Орджоникидзевском районе Уфы. В поселке Тимашево в собственном доме сгорел заживо 53-летний мужчина. Сообщение о возгорании на улице Таманской в поселке поступило в ведомство в 3:49. Когда спасатели прибыли на место, то увидели, что горит бревенчатый одноэтажный дом с мансардой. Тело погибшего обнаружили во время тушения огня. Потушить пожар удалось в 4:48.

В настоящий момент следователи и дознаватель МЧС исследуют причины произошедшего.