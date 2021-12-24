Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 декабря 2021 15:54

Какая погода будет в Башкирии на выходных 25 и 26 декабря

Суббота ожидается морозной, а воскресенье будет теплым
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В воскресенье в Башкирии будет снежно

В воскресенье в Башкирии будет снежно

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды на выходные 25 и 26 декабря. В первый день уик-энда сохранится мороз, а затем температура воздуха начнет подниматься.

В субботу, 25 декабря, по республике пройдет небольшой снег, во второй половине дня на западе возникнут низовые метели. Ветер будет южным, юго-восточным, умеренным. Ночью температура воздуха опустится до -22,-27° (местами подморозит до -28,-33°), днем столбики термометров чуть поднимутся -13,-18°.

В воскресенье, 26 декабря, ночью продолжит идти небольшой снег, на западе он будет умеренным. После восхода солнца интенсивность осадков увеличится. В отдельных районах на фоне порывов ветра поднимется метель. Температурный режим начнет меняться: ночью -13,-18° (по юго-востоку -20,-25°), днем воздух прогреется до -5,-10°.