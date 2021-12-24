Какая погода будет в Башкирии на выходных 25 и 26 декабря

В воскресенье в Башкирии будет снежно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Башгидромета опубликовали прогноз погоды на выходные 25 и 26 декабря. В первый день уик-энда сохранится мороз, а затем температура воздуха начнет подниматься.

В субботу, 25 декабря, по республике пройдет небольшой снег, во второй половине дня на западе возникнут низовые метели. Ветер будет южным, юго-восточным, умеренным. Ночью температура воздуха опустится до -22,-27° (местами подморозит до -28,-33°), днем столбики термометров чуть поднимутся -13,-18°.

В воскресенье, 26 декабря, ночью продолжит идти небольшой снег, на западе он будет умеренным. После восхода солнца интенсивность осадков увеличится. В отдельных районах на фоне порывов ветра поднимется метель. Температурный режим начнет меняться: ночью -13,-18° (по юго-востоку -20,-25°), днем воздух прогреется до -5,-10°.