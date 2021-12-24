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Общество24 декабря 2021 14:35

Хабиров создал и возглавил новый совещательный орган

Специальный совет будет заниматься развитием колледжей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров создал республиканский совет по среднему профессиональному образованию и стал его председателем. Соответствующий указ 24 декабря появился на портале правовой информации.

Согласно положению, совет является совещательным органом. На нем будут рассматриваться вопросы деятельности колледжей в Башкирии, развития системы среднего профессионального образования, социальной поддержки обучающихся и учителей.

Основные задачи совета: обеспечение кадровых потребностей экономики Башкирии, разработка мер по совершенствованию материально-технической базы общежитий, объектов спорта, здравоохранения, питания и культуры и улучшению социального положения студентов и преподавателей. Орган также будет развивать межрегиональные и международные связи образовательных организаций.

В совет, помимо Хабирова, также вошли заместитель премьер-министра Башкирии Азат Бадранов, а также республиканские министры и директора местных колледжей.