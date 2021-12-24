Опубликован график работы поликлиник и пунктов вакцинации в Башкирии в новогодние праздники

Подразделения, оказывающие специализированную медицинскую помощь, будут работать в круглосуточном режиме

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало график работы поликлиник и пунктов вакцинации от COVID-19 в дни новогодних праздников – с 31 декабря по 9 января. Информация сегодня, 24 декабря, появилась на сайте ведомства.

РЕЖИМ РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИК

– 31 декабря (по графику субботы), 1 и 3-8 января (по графику праздничного дня) – с 08:00 до 17:00 с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16.00.

– 2 и 9 января работают службы неотложной помощи с приемом вызовов до 16:00 и дежурный врач-терапевт для оформления справок о смерти.

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19

В поликлиниках: ежедневно, кроме 1 января, с 8:00 до 20:00.

В мобильных пунктах вакцинации в Уфе в ТРЦ «Планета», Лайфстайл Центре Башкирия и гипермаркете «Карусель» ежедневно с 13:00 до 19:00, в конгресс-холле «Торатау» ежедневно, кроме 1 января, с 9:00 до 19:00.

В Минздраве Башкирии добавили, что с 31 декабря до 10 января в медицинских организациях будет организовано дежурство руководящего состава. Круглосуточную работу во время праздников продолжат подразделения, оказывающие специализированную медицинскую помощь в условиях стационара, в том числе пациентам с коронавирусом.