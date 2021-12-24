Число привившихся от COVID-19 в Башкирии приближается к 2 млн человек

Первый компонент вакцины в Башкирии получили 2,1 млн человек, полностью привились 1,9 млн Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии от коронавируса полностью привились 1,99 млн человек – они получили оба компонента прививки. Первую процедуру прошли 2,1 млн жителей. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщил региональный оперштаб.

С начала пандемии на территории республики было зарегистрировано более 119,5 тыс. случаев COVID-19. За последние сутки инфекцию диагностировали 407 жителям. Переболели коронавирусом в Башкирии свыше 108,6 тыс. человек, 449 из них выписались по выздоровлению в течение минувших 24 часов.

За день еще 17 пациентов скончались от ковида. Всего жертвами инфекции в регионе стали 4 254 человека.