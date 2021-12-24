На экскаватор при сносе гостиницы «Лидо» в Уфе упало дерево

Снос гостиницы "Лидо" начался две недели назад Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 24 декабря, в уфимском «Олимпик-парке» на кабину экскаватора, работающего на сносе гостиницы «Лидо», упало дерево, на которое рухнули плиты здания. В этот момент в спецтехнике находился машинист. Об этом со ссылкой на управляющего кафе «108 чайников» Николая Подгорнова сообщило «Эхо Москвы в Уфе». По его словам, машинист получил травму и был госпитализирован в больницу №21. В Минздраве Башкирии заявили, что такой пациент в медучреждения Уфы сегодня не поступал.

Напомним, гостиницу «Лидо» сносят по решению суда из-за того, что в 2012 году она была построена без разрешительных документов. Судебные приставы приступили к активному демонтажу здания две недели назад. Мэр Уфы Сергей Греков после начала сноса заявил, что отель еще можно сохранить, однако 21 декабря на площадку приехала и приступила к работе тяжелая техника. В тот же день владелец гостиницы – Ильдар Хуснутдинов – обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в уничтожении объекта. Главный следователь России отреагировал на обращение спустя несколько часов. «КП-Уфа» нашла странные детали в истории со сносом «Лидо».