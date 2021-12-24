В 2021 году от отравления алкоголем в Башкирии скончались 152 человека

41 случай смертельного отравления алкоголем произошел в Уфе Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии за 11 месяцев 2021 года от отравления алкоголем скончались 152 человека – на 16 меньше, чем за тот же период 2020 года. Об этом 23 декабря сообщил региональный Роспотребнадзор.

Чаще всего летальные исходы после употребление спиртного регистрировались в Уфе (41 случай), Иглинском районе (7), Салавате и Стерлитамаке (по 6), Нефтекамске, Октябрьском и Илишевском районе (по 5).

От передозировки запрещенными веществами в республике умерло 115 человек – на 12 больше, чем годом ранее. Больше всего смертельных случаев выявлено в Уфе (74), Стерлитамаке (6) и Салавате (5).