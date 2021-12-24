Мэрия Уфы попросила жителей помочь с выбором мест для платных парковок

Платные парковки в первую очередь появятся на улицах исторического центра Уфы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2022 году вдоль улиц в историческом центре Уфы начнут появляться платные парковки. Мэрия попросила жителей помочь определиться с выбором мест для таких стоянок. Соответствующее обращение сегодня, 24 декабря, появилось на сайте администрации города.

– Предлагаем гражданам принять участие в формировании адресного перечня платных парковок посредством направления предложений с указанием местоположений участков улиц, на которых действительно необходима организация платных парковок, – обратилась мэрия.

Оставить свое предложение можно по ссылке. Сбор инициатив продлится до 24 января 2022 года.

Напомним, закон о платных парковках был принят в Башкирии в 2022 году. С помощью новой нормы власти намерены бороться с пробками и нарушениями правил парковки.