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Общество24 декабря 2021 7:39

Мэрия Уфы попросила жителей помочь с выбором мест для платных парковок

Опрос продлится до 24 января 2022 года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Платные парковки в первую очередь появятся на улицах исторического центра Уфы

Платные парковки в первую очередь появятся на улицах исторического центра Уфы

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2022 году вдоль улиц в историческом центре Уфы начнут появляться платные парковки. Мэрия попросила жителей помочь определиться с выбором мест для таких стоянок. Соответствующее обращение сегодня, 24 декабря, появилось на сайте администрации города.

– Предлагаем гражданам принять участие в формировании адресного перечня платных парковок посредством направления предложений с указанием местоположений участков улиц, на которых действительно необходима организация платных парковок, – обратилась мэрия.

Оставить свое предложение можно по ссылке. Сбор инициатив продлится до 24 января 2022 года.

Напомним, закон о платных парковках был принят в Башкирии в 2022 году. С помощью новой нормы власти намерены бороться с пробками и нарушениями правил парковки.