Бастрыкин поручил доложить о строительстве высотки в Уфе, против которой выступают жители

Бастрыкин поручил руководителю башкирского СК представить доклад о ситуации вокруг строительства 27-этажного дома Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе башкирского управления Денису Чернятьеву разобраться в ситуации вокруг строительства высотного дома в уфимском микрорайоне Южный. Против возведения 27-этажного здания выступают местные жители. Они заявили, что после появления нового дома им негде будет учить своих детей, потому что детсады и школы в микрорайоне строить не планируется, а те, что есть – уже переполнены.

– Председатель СК России дал поручение руководителю СУ СК России по Республике Башкортостан Чернятьеву Д.Н. представить доклад о ситуации, – передали в правоохранительном ведомстве. – Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее «КП-Уфа» писала, что к Бастрыкину обратился владелец снесенной гостиницы «Лидо» в «Олимпик-парке». Глава СКР отреагировал на жалобу через несколько часов.