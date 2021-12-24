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Общество24 декабря 2021 6:59

Бастрыкин поручил доложить о строительстве высотки в Уфе, против которой выступают жители

Горожане заявили, что после появления нового дома в школах и детсатах микрорайона не хватит мест
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Бастрыкин поручил руководителю башкирского СК представить доклад о ситуации вокруг строительства 27-этажного дома

Бастрыкин поручил руководителю башкирского СК представить доклад о ситуации вокруг строительства 27-этажного дома

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе башкирского управления Денису Чернятьеву разобраться в ситуации вокруг строительства высотного дома в уфимском микрорайоне Южный. Против возведения 27-этажного здания выступают местные жители. Они заявили, что после появления нового дома им негде будет учить своих детей, потому что детсады и школы в микрорайоне строить не планируется, а те, что есть – уже переполнены.

– Председатель СК России дал поручение руководителю СУ СК России по Республике Башкортостан Чернятьеву Д.Н. представить доклад о ситуации, – передали в правоохранительном ведомстве. – Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее «КП-Уфа» писала, что к Бастрыкину обратился владелец снесенной гостиницы «Лидо» в «Олимпик-парке». Глава СКР отреагировал на жалобу через несколько часов.