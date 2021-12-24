После ДТП в Башкирии в больницу попали четыре человека, в том числе 5-месячный ребенок

фото: ГИБДД РБ

При столкновении двух машин в Белебеевском районе Башкирии пострадали четыре человека, в том числе 5-месячный ребенок. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП случилось днем 23 декабря. На 38-м километре автодороги Аксеново-Аксаково-Белебей ударились встречные Renault Duster и «Лада Ларгус».

Травмы в аварии получили четыре человека: 47-летний водитель отечественного авто, а также пассажиры иномарки – 60-летняя женщина, 5-месячная девочка и ее 31-летняя мать. Все они были доставлены в ближайшую больницу.