Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 декабря 2021 5:42

После ДТП в Башкирии в больницу попали четыре человека, в том числе 5-месячный ребенок

На автодороге в Белебеевском районе столкнулись встречные Renault Duster и «Лада Ларгус»
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

При столкновении двух машин в Белебеевском районе Башкирии пострадали четыре человека, в том числе 5-месячный ребенок. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП случилось днем 23 декабря. На 38-м километре автодороги Аксеново-Аксаково-Белебей ударились встречные Renault Duster и «Лада Ларгус».

Травмы в аварии получили четыре человека: 47-летний водитель отечественного авто, а также пассажиры иномарки – 60-летняя женщина, 5-месячная девочка и ее 31-летняя мать. Все они были доставлены в ближайшую больницу.