СК возбудил уголовное дело из-за двух случаев нападения собак на детей на одной и той же улице в Уфе

Случаи нападения собак произошли в Шакше Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за двух случаев нападения бездомных собак на детей в Уфе. Оба инцидента случились на улице Производственной в микрорайоне Шакша.

– 16 декабря […] стая бродячих собак напала на 10-летнего мальчика, в результате ему были причинены укушенные раны обоих ног. Спустя три дня на той же улице 13-летняя девочка, которая шла на каток, подверглась нападению стаи бездомных собак, в результате ребенок получил укушенные раны рук, ног, туловища и головы, – передали в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Следствие утверждает, что дети стали жертвами собак из-за того, что местные чиновники должным образом не организовали отлов бродячих животных. Сейчас сотрудники СК устанавливают конкретные лица, ответственные за нарушения.

Ранее «КП-Уфа» писала о пострадавшей от нападения собак 13-летней девочке. Ее от бездомных псов отбил прохожий. Сейчас школьница идет на поправку.