В Башкирии обнаружили первое нарушение требований по обязательной вакцинации от коронавируса

Фото: Globallook

В Башкирии нашли первое нарушение требований по обязательной вакцинации от COVID-19. Оно было зафиксировано в ходе организованных региональным Роспотребнадзором проверок.

Как передает слова замначальника отдела социально-гигиенического мониторинга и информационного обеспечения управления Роспотребнадзора по Башкирии Регина Акмалова «РБК-Уфа», 20 декабря управление проверило 51 предприятие на соблюдению требований о вакцинации 80% сотрудников.

Требование не было выполнено на одном из предприятий в Белорецке. За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности. Объекту также грозят штрафы и приостановление деятельности.

Как также сообщило ведомство, уровень вакцинации сотрудников на проверенных предприятиях составил от 82% до 100%.