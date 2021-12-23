Прямо как в Сибири! В Башкирию придут суровые 30-градусные морозы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирию на грядущих выходных придут суровые морозы. Это следует из прогноза погоды, которым поделились специалисты Башгидромета.

По информации синоптиков, суббота, 25 декабря, выдастся без существенных осадков. На западе республики дне ожидается небольшой снег и низовая метель.

Ветер будет южный умеренный, местами ожидаются порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит -20,-25°, а при прояснениях она опустится до -30°. Днем будет теплее – -12,-17°.

Воскресенье, 26 декабря, будет тоже морозным. Ночью ожидается небольшой снег, на западе Башкирии пройдут умеренные снегопады, а на юго-востоке существенных осадков не предвидится. Местами по Башкирии синоптики прогнозируют метель.

На дорогах республики автомобилистам стоит быть внимательнее, так как ожидаются снежные заносы, снежный накат и гололедица.

Ветер в воскресенье будет южный умеренный, местами прогнозируются порывы до сильного. Столбики термометров ночью опустятся до -13,-18°, на юго-востоке Башкирии до -20,-25°. Однако днем на смену морозам придет более теплая погода, температура воздуха составит -5,-10°.