Башкирия проведет около 200 новогодних мероприятий

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В Башкирии пройдет около двухсот праздничных мероприятий по случаю Нового года, в которых примут участие 300 тысяч человек. Об этом сегодня, 23 декабря, на встрече с силовыми структурами по вопросам обеспечения порядка в новогодние каникулы сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Новогодние праздники уже, по сути, начались, – отметил руководитель региона. – Как на любых массовых мероприятиях, от нас требуется максимальная концентрация и мобилизованность. Всем службам надо сработать в эти дни, как единый слаженный механизм.

Хабиров отметил, что «все устали от пандемии», и жители «должны почувствовать праздник, хорошо отдохнуть и набраться добрых впечатлений».