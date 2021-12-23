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Общество23 декабря 2021 13:01

Уголовное дело против главы Кушнаренковского района Башкирии передано в суд

Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Руслан Гизатуллин

фото: Руслан Гизатуллин

Прокуратура Башкирии утвердила уголовное дело против главы Кушнаренковского района Руслана Гизатуллина. Следствие обвиняет его в превышении должностных полномочий при реализации 145 гектаров земли. В ближайшее время дело начнет рассматривать суд. Об этом сообщила пресс-служба СК республики.

По версии следствия, в июле 2019 года чиновник сдал в аренду компании «Авента» землю, которая предназначалась для сельскохозяйственного производства. После этого глава района в нарушение закона объявил конкурс на продажу участка, занизив его цену с 8 млн до 5,1 млн рублей. Территория была реализована той самой «Авенте. Фирма не специализировалась на сельском хозяйстве и собиралась изменить вид использования участка, чтобы построить на нем турбазу, а часть земли отдать под индивидуальную жилую застройку.

Ущерб бюджету района от действий Гизатуллина следствие оценило в 8 млн рублей. Чиновник отрицает обвинение. Пока он отстранен от занимаемой должности.