Уголовное дело против главы Кушнаренковского района Башкирии передано в суд

фото: Руслан Гизатуллин

Прокуратура Башкирии утвердила уголовное дело против главы Кушнаренковского района Руслана Гизатуллина. Следствие обвиняет его в превышении должностных полномочий при реализации 145 гектаров земли. В ближайшее время дело начнет рассматривать суд. Об этом сообщила пресс-служба СК республики.

По версии следствия, в июле 2019 года чиновник сдал в аренду компании «Авента» землю, которая предназначалась для сельскохозяйственного производства. После этого глава района в нарушение закона объявил конкурс на продажу участка, занизив его цену с 8 млн до 5,1 млн рублей. Территория была реализована той самой «Авенте. Фирма не специализировалась на сельском хозяйстве и собиралась изменить вид использования участка, чтобы построить на нем турбазу, а часть земли отдать под индивидуальную жилую застройку.

Ущерб бюджету района от действий Гизатуллина следствие оценило в 8 млн рублей. Чиновник отрицает обвинение. Пока он отстранен от занимаемой должности.