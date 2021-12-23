Путин высказался об идее провести в Уфе чемпионат мира по хоккею

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин на высказался об идее провести чемпионат мира по хоккею в Уфе. Свою позицию по данному вопрос он озвучил в прямом эфире на сегодняшней пресс-конференции.

– Сейчас я не готов ответить на это вопрос. Ближайший чемпионат пройдет в Питере, и там даже соответствующее сооружение даже готовится. Но, тем не менее, это не от нас только зависит. Это еще зависит от Международной федерации по хоккею. Не знаю, насколько это будет возможно по логистике, но Уфа, без всякого сомнения, в состоянии провести международные соревнования самого высокого уровня. Подумаем об этом предложении, – заявил Путин.