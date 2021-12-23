В Уфе наледь с крыши 5-этажного дома рухнула на ребенка

фото: УГЗ по Уфе

В Уфе утром 23 декабря наледь с 5-этажного дома рухнула на 11-летнего школьника. Об этом сообщило городское Управление гражданской защиты.

Как пояснили в аварийном ведомстве, несчастный случай произошел в Черниковке. Наледь упала с жилого здания по улице Интернациональной, 129, когда мимо него по пути в школу проходил мальчик. Он получил травму, и, несмотря на это, дошел до учебного заведения, откуда родители его повезли в больницу.

Сейчас известно, что ребенок находится на госпитализации. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.