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Происшествия23 декабря 2021 15:21

В Уфе наледь с крыши 5-этажного дома рухнула на ребенка

Мальчик направлялся в школу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: УГЗ по Уфе

фото: УГЗ по Уфе

В Уфе утром 23 декабря наледь с 5-этажного дома рухнула на 11-летнего школьника. Об этом сообщило городское Управление гражданской защиты.

Как пояснили в аварийном ведомстве, несчастный случай произошел в Черниковке. Наледь упала с жилого здания по улице Интернациональной, 129, когда мимо него по пути в школу проходил мальчик. Он получил травму, и, несмотря на это, дошел до учебного заведения, откуда родители его повезли в больницу.

Сейчас известно, что ребенок находится на госпитализации. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.