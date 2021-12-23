Адвокатская палата Башкирии грозит забастовкой из-за многомиллионных долгов

фото: Адвокатская палата Башкирии

Адвокатская палата Башкирии грозит объявить забастовку из-за многомиллионных долгов силовых структур – в том числе и МВД – перед государственными защитниками. Соответствующее заявление 20 декабря появилось на сайте организации.

Палата назвала ситуацию с задолженностями «критической». Оплата адвокатам не производится минимум несколько месяцев и доходит до двух лет. Такое положение складывается не только в республике, но в Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской областях, Пермского края и ХМАО.

Президенты палат направили совместное обращение премьер-министру правительства России Михаилу Мишустину и попросили «принять незамедлительные меры по решению возникших проблем».

– Подобная ситуация недопустима, поскольку для многих адвокатов участие по назначению судебно-следственных органов является единственным источником дохода. [] Если на 06.12.2021 года задолженность перед адвокатами по линии МВД составила более 30 млн рублей, то сегодня [20 декабря] задолженность не только не уменьшилась, но и выросла, превысив сумму в 35 млн рублей. А за период 2019 по 2021 год общая задолженность составляет более 44 млн рублей, – пояснил президент Адвокатской палаты РБ Артур Насыров.

Он добавил, что отсутствие оплаты за добросовестную работу – это нарушения 37-й статьи Конституции. Поэтому, пишет Насыров, отказ адвокатов от участия по назначению из-за недополученного вознаграждения не может стать поводом для возбуждения дисциплинарного производства.