113 пар в Башкирии зарегистрировали брак 21.12.21

На фото - ЗАГС Кировского района Фото: Рустем АХУНОВ

В ЗАГСах Башкирии 113 пар заключили брак в «красивую» дату – 21.12.21. Об этом 22 декабря сообщил Госкомитет республики по делам юстиции.

В Уфе свои отношения узаконили 24 пары: в ЗАГСе Кировского района зарегистрировано 14 браков, Ленинского – 7, Советского – 2 и Октябрьского – одна.

– По республике первое место по количеству зарегистрированных браков занимает отдел ЗАГС Стерлитамака – 11 браков, на втором месте ЗАГС Сибая, в котором зарегистрировано 8 пар молодоженов, на третьем месте – Нефтекамск – 7 браков, – передали в Госкомюсте РБ.

По данным ведомства, свадебный бум в текущем году также наблюдался в дату-палиндром – 12.02.2021.На этот день заявления на заключение брака подали более 200 пар.