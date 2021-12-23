В сети появилось фото стройлощадки нового ковид-госпиталя в Башкирии

фото: vk.com // Рустем Афзалов

Мэр Сибая Рустем Афзалов опубликовал фото стройплощадки нового ковид-госпиталя, который планируется открыть в городе в конце января 2022 года. Чиновник поделился снимком в соцсетях 23 декабря.

– Ещё неделю назад здесь было ровное поле, а сейчас уже четко видны контуры «цветка курая» – больничных корпусов, – написал сити-менеджер. – Уже выполнены вертикальная планировка стройплощадки, работы по техприсоединению к газовым сетям и сетям водоснабжения. Полностью сделано щебеночное основание вертолетной площадки. Идёт строительство сетей водоотведения.

По словам Афзалова, в госпитале будет организовано инфекционное отделение на 40 боксов, реанимация, корпуса интенсивной терапии, приема и диагностики, дезинфекции, а также кислородная станция, экспресс-лаборатория и электростанция с газовой котельной. В будущем – после спада пандемии – учреждение будут использовать для лечения других заболеваний.

Напомним, еще один такой госпиталь сейчас строится в городе Туймазы. В 2020 году два инфекционных центра были открыты под Уфой и в Стерлитамаке.