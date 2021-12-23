В Башкирии вахтовик насмерть сбил напарника, которого довез до дома

фото: ГИБДД РБ

В Абзелиловском районе Башкирии вахтовик на легковушке насмерть сбил напарника, которого довез до дома. Инцидент произошел на 15-м километре автодороги Аскарово-Альмухаметово-Сибай вечером 22 декабря.

При допросе 38-летнего водителя выяснилось, что он несколько часов назад вместе с коллегами вернулся с Перми, где они вместе работали вахтовым методом. Мужчина за рулем вазовской «четырнадцатой» «подкинул» до дома одного из напарников – 30-летнего местного жителя – и принялся развозить остальных.

– На улице мужчина [оставленный у дома] обнаружил, что забыл свои очки в салоне автомобиля и поэтому решил дождаться водителя, который поедет обратно, – передали в региональной ГИБДД.

Когда мужчина развез оставшихся коллег, то поехал в обратном направлении – уже к себе домой. В пути он совершил наезд на напарника, который ждал его на проезжей части. Перепугавшийся водитель покинул место ДТП, а затем вернулся, чтобы собрать осколки от своего автомобиля. В этот самый момент по дороге ехала еще одна машина - «Лада Приора», которой управлял 33-летний мужчина. Он переехал тело погибшего и врезался в припаркованную справа вахтовиком ВАЗ-2114. Затем на место происшествия были вызваны экстренные службы.

Сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства ДТП.