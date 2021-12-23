Мэр Уфы получил представление от прокуратуры за плохую уборку снега

фото: ufacity.info

Мэр Уфы Сергей Греков получил представление от городской прокуратуры за плохую уборку снега. Надзорное ведомство провело проверку и установило, что коммунальные службы «не принимают достаточных мер для качественной уборки улиц и дворов от снега и наледи».

– Несвоевременная очистка снега привела к увеличению дорожно-транспортных происшествий, образованию снежных завалов, затрудненному движению автотранспорта и передвижению пешеходов, – передала прокуратура.

Прокурор Уфы потребовал «незамедлительно устранить выявленные нарушения». Сейчас его представление находится на стадии рассмотрения. Кроме того, ведомство готово возбудить против начальников коммунальных служб административное дело о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог».

Напомним, на прошедшем в понедельник, 21 декабря, оперативном совещании в мэрии Сергей Греков заявил, что на уборку города после снегопада потребуется еще два дня.