Адвокат рассказал, законно ли отстранили от работы водителя Крылова из Уфы за отказ от прививки

В Башкирии начали отстранять от работы не привитых сотрудников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недавно в Уфе появился первый сотрудник, отстраненный от работы за отказ от вакцинации от коронавируса. Юрий Крылов, работающий водителем в геронтологическом центре «Именлек» с 20 декабря не может выполнять свои обязанности по приказу руководства. Зарплату ему также начислять не будут. Ранее сообщалось, что директор пансионата для пожилых людей подписала указ о его отстранении от работы, ссылаясь на требование Роспотребнадзора по Башкирии. Сам водитель тогда заявлял, что обратится в суд.

Причиной отстранения Юрия Крылова от работы стал отказ от вакцинации от COVID-19 без каких-либо противопоказаний к прививке. Уфимский адвокат Роман Петров в беседе с «КП-Уфа» пояснил, что в данном случае права работника нарушены не были.

- У нас действует режим повышенной готовности к ЧС, подписанный главой республики. А тот, в свою очередь, ссылается на приказ Президента России. Ответственность за нарушения противоэпидемиологических ограничений у нас также введена на законодательном уровне – соответствующие законы приняла Госдума и принял наш Курултай. Здесь ситуация такова, что приходится подчиняться, - отметил адвокат.

По словам Романа Петрова, поскольку Юрий Крылов возит людей, входящих в группу риска, то его отстранение от работы в данном случае вполне логично. По мнению адвоката, ему не поможет даже обращение в суд.

- Мой прогноз – в суде ему откажут. Ведь режим повышенной готовности пока никто не отменял, - подчеркнул Роман Петров.