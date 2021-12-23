Возле общежития УГАТУ в Уфе скончалась женщина

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Вечером 22 декабря возле одного из общежитий УГАТУ в Уфе скончалась женщина. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы, обнаружившие тело. В МВД Башкирии заявили, что смерть горожанки не носит криминальный характер. По предварительным данным, погибшей стало плохо, и она умерла до приезда медиков.

Свидетели происшествия рассказали, что сын покойной учится в УГАТУ, и у него есть инвалидность. Эту информацию «КП-Уфа» подтвердила знакомая женщины. По ее словам, умершая проживала вместе с сыном, студентом второго курса, в общежитии. Она посвятила ребенку всю свою жизнь и растила его одна.