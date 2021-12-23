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Общество23 декабря 2021 7:20

COVID-19 в Башкирии на 23 декабря: 432 новых случая, 451 человек выздоровел, 19 скончались

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 4 237 жертв инфекции
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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С начала пандемии в республике зарегистрировано более 119,1 тыс. случаев инфицирования

С начала пандемии в республике зарегистрировано более 119,1 тыс. случаев инфицирования

В Башкирии за последние сутки коронавирус был подтвержден у 432 человека. С начала пандемии в республике зарегистрировано более 119,1 тыс. случаев инфицирования. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил региональный оперштаб.

Скончались от COVID-19 за минувшие 24 часа еще 19 пациентов. Всего жертвами инфекции в Башкирии стали 4 237 человек. Переболели коронавирусом более 108,2 тыс. жителей, 451 из них выписался за день.

Первым компонентом вакцины в республике привились 2,15 млн человек, вторым – 1,98 млн.