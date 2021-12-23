МЧС предупредило о сильном ветре и метели в Башкирии

Скорость ветра достигнет 18 м/с Фото: Олег АДАМОВИЧ

Башкирское МЧС опубликовало предупреждение об ухудшении погоды сегодня днем, 23 декабря.

По данным экстренного ведомства, в республике ожидается усиление юго-западного ветра до 18 метров в секунду. В отдельных районах поднимется метель.

В Башгидромете добавили, что днем по региону выпадет умеренный снег. Температура воздуха составит -11,-16°, по северу может похолодать до -21°.

Напомним, ранее «КП-Уфа» писала, что к концу недели в республике наступит мороз до -30°.