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Общество23 декабря 2021 6:50

МЧС предупредило о сильном ветре и метели в Башкирии

Погода ухудшится сегодня днем, 23 декабря
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Скорость ветра достигнет 18 м/с

Скорость ветра достигнет 18 м/с

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Башкирское МЧС опубликовало предупреждение об ухудшении погоды сегодня днем, 23 декабря.

По данным экстренного ведомства, в республике ожидается усиление юго-западного ветра до 18 метров в секунду. В отдельных районах поднимется метель.

В Башгидромете добавили, что днем по региону выпадет умеренный снег. Температура воздуха составит -11,-16°, по северу может похолодать до -21°.

Напомним, ранее «КП-Уфа» писала, что к концу недели в республике наступит мороз до -30°.