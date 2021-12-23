Какие продукты подорожали в Башкирии за неделю

За неделю капуста в Башкирии подорожала на 7% Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты Башстата выяснили, какие продукты в Башкирии подорожали за неделю. Аналитики сравнили цены на 13 и 20 декабря и опубликовали отчет.

Согласно данным статистического ведомства, больше всего – на 7,1% – подорожала капуста. Сейчас за килограмм просят почти 46 рублей. Неделей ранее она стоила 43 рубля. Рост цен также затронул свежие огурцы (139 руб. за 1 кг: +4,3% или +5,5 руб.), морковь (36,5 руб. за 1 кг: +4,2% или +1,5 руб.), черный чай (939 руб. за 1 кг: +3,2% или +29 руб.) и картофель (42 руб. за 1 кг: +2,7% или +1 руб.).

Из подешевевшего продовольствия аналитики отмечают разве что мягкие шоколадные конфеты. Они за неделю упали в цене на 3,3% – килограмм сейчас стоит 306 рублей (-10 руб.).