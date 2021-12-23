Житель Башкирии попал в больницу с проломленным черепом

В МВД по республике сообщили, что в Кигинском районе в результате потасовки в местном кафе в больницу с серьезной травмой черепа поступил 34-летний мужчина. ЧП произошло в ночь на 22 декабря.

По информации ведомства, конфликт разгорелся в Верхних Кигах. Два посетителя кафе устроили драку. Пострадавший решил разнять конфликтующих, а в ответ один из них перекинул мужчину через плечо. В результате он ударился головой о кафельный пол.

Мужчине стало плохо на следующее утро, и ему пришлось обратиться в больнице. Врачи диагностировали тяжелую травму головы. По факту произошедшего в МВД возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.