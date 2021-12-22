Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 декабря 2021 14:12

Два вахтовика из Башкирии устроили дебош на борту самолета

Они поругались из-за посадочного места
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Дебоширов задержала полиция

Дебоширов задержала полиция

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Два вахтовика из Башкирии устроили дебош в самолете, который готовился к вылету из Ноябрьска в Уфу. О потасовке рассказали в транспортном управлении МВД по Уральскому федеральному округу.

Инцидент произошел вечером 21 декабря. Двое мужчин 47 и 35 лет с признаками алкогольного опьянения поссорились из-за посадочного места у иллюминатора. Пассажиры громко выражались матом и не реагировали на замечания бортпроводников. Персоналу самолета в итоге пришлось обратиться к полицейским, следящим за порядком в аэропорту Ноябрьска.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на борт и забрали возмутителей спокойствия. Против них составили административные протоколы о мелком хулиганстве.