Два вахтовика из Башкирии устроили дебош на борту самолета

Дебоширов задержала полиция Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Два вахтовика из Башкирии устроили дебош в самолете, который готовился к вылету из Ноябрьска в Уфу. О потасовке рассказали в транспортном управлении МВД по Уральскому федеральному округу.

Инцидент произошел вечером 21 декабря. Двое мужчин 47 и 35 лет с признаками алкогольного опьянения поссорились из-за посадочного места у иллюминатора. Пассажиры громко выражались матом и не реагировали на замечания бортпроводников. Персоналу самолета в итоге пришлось обратиться к полицейским, следящим за порядком в аэропорту Ноябрьска.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на борт и забрали возмутителей спокойствия. Против них составили административные протоколы о мелком хулиганстве.