На поддержку ковид-госпиталей правительство России выделило Башкирии 575 млн рублей

фото: Glavarb.ru

Башкирия получила из резервного фонда правительства России 575 млн рублей – эти деньги республика должна потратить на поддержку ковид-госпиталей. Соответствующее распоряжение 21 декабря подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

– Деньги пойдут на ремонт и замену оборудования, которое используется при лечении заболевших COVID-19, закупку расходных материалов, а также средств индивидуальной защиты для медперсонала, – передали в федеральном правительстве.

Помимо республики, деньги на оснащение ковид-госпиталей получили еще 53 региона. Общий размер бюджетных ассигнований составил 10 млрд рублей.

Напомним, в Башкирии в 2020 году было открыто два инфекционных центра для лечения инфицированных коронавирусом. Они находятся в селе Зубово под Уфой и в Стерлитамаке. Еще два таких же учреждения в январе 2022 года появятся в Туймазах и Кумертау.