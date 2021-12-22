Перед таинственной смертью молодая мама из Башкирии отдыхала в клубе с друзьями

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Стала известна причина смерти молодой матери троих детей Розы Ш., чье тело нашли на съемной в квартире в Московской области. О результатах вскрытия «КП-Уфа» рассказала подруга умершей девушки Инна Д.

– Наркотиков в крови не нашли. В документе, который нам предоставили, причиной смерти значится «отравление, воздействие случайное ядовитого вещества, в неустановленном месте». Однако, каким конкретно веществом отравилась Роза, станет известно через 30-40 дней, – поведала нам Инна.

Также подруга молодой мамы рассказала, чем занималась Роза незадолго до своей смерти и поделилась предположением, чем именно могло вызвать отравление.

– Она в тот день была в клубе с друзьями, пила шампанское. На квартире, где Роза умерла, следователи обнаружили рядом с ее телом упаковку от обезболивающего. Эксперт, который проводил вскрытие, высказал предположение, что, отравление, могло произойти из-за того, что было смешано шампанское и обезболивающее, – поделилась подруга усопшей.

Напомним, Роза Ш. уехала в Москву на заработки этой осенью. Ее обнаружили мертвой 11 декабря. Накануне она делилась планами о приезде домой к своим детям – дочерям двух и семи лет и пятилетнему сыну.