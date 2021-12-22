Жителя Башкирии приговорили к ста часам обязательных работ за оскорбление полицейского

Мужчина стал оскорблять полицейского после предложения пройти в отдел для составления протокола

Жителя башкирского города Салавата приговорили к ста часам обязательных работ за то, что он обматерил и оскорбил полицейского. Об этом сообщило региональное МВД.

Все началось с того, что в дежурную часть обратился продавец круглосуточного магазина. Он пожаловался на покупателя, который отказывался платить за товар. На место были направлены сотрудники патрульно-постовой службы.

Прибывшие к магазину правоохранители предложили нарушителю пройти вместе с ними для составления протокола. Тот в ответ стал оказывать сопротивление и оскорблять одного из полицейских в нецензурной форме.

В итоге административным протоколом история не закончилось. Против 43-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело об оскорблении представителей власти. Суд приговорил его к ста часам обязательных работ, а также взыскал с него в пользу одного из инспекторов ППС компенсацию морального вреда.