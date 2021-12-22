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Здоровье22 декабря 2021 9:40

В Башкирии более 4,2 тыс. человек скончались от коронавируса

За сутки COVID-19 выявили у 456 жителей, выздоровели 483 пациента
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Переболели коронавирусом в Башкирии более 107,7 тыс. человек

Переболели коронавирусом в Башкирии более 107,7 тыс. человек

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии от коронавируса с начала пандемии скончались 4 218 человек. За сутки инфекция стала причиной смерти для 25 пациентов. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщил местный оперштаб.

Всего на территории региона зарегистрировано более 118,7 тыс. случаев COVID-19. За день инфекцию диагностировали у 456 жителей.

Переболели коронавирусом более 107,7 тыс. человек, 483 из них выписались в течение последних 24 часов.

Первым компонентом вакцины привились 2,14 млн жителей республики, вторым – 1,97 млн.