Уфимские школьники записали видео эвакуации гимназии №91

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Сегодня, 22 декабря, в Уфе была эвакуирована гимназия №91 на Красина, 33. Всех детей, учительский состав и персонал вывели на улицу. Об этом сообщил учащийся школы. Подросток выложил видео в соцсетях.

По одной из предварительных версий, образовательное учреждение эвакуировали из-за сообщения о минировании. Сейчас на месте работают саперы. К зданию гимназии также были направлены полицейские.

Видео с места эвакуации выложил один из учеников гимназии. Судя по его речи, дети не до конца понимают, из-за чего их экстренно сняли с уроков.

«КП-Уфа» обратилась за комментарием об инциденте в МВД Башкирии. Там передали, что предоставят ответ позже.

Напомним, в октябре в башкирской столице были эвакуированы сразу пять школ.