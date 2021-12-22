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Происшествия22 декабря 2021 8:23

Еще один пассажирский самолет из Уфы совершил вынужденную посадку

На этот раз следовавший в Ростов лайнер приземлился в Волгограде
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Самолет пробыл в Волгограде меньше часа и продолжил путь в Ростов

Самолет пробыл в Волгограде меньше часа и продолжил путь в Ростов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня утром, 22 декабря, пассажирский самолет Уфа - Ростов-на-Дону совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда. Об этом сообщили коллеги из «КП-Волгогорад».

Рейс авиакомпании «Азимут» практически долетел до ростовского аэропорта «Платов», однако из-за непогоды экипаж принял решение уйти на запасной аэродром Волгограда. Лайнер приземлился в 7:23. Пробыв там чуть менее часа, судно продолжило путь и спустя 40 благополучно минут долетело до Ростова.

Напомним, два дня назад еще один самолет из Уфы – на этот раз следовавший в Москву – экстренно сел в аэропорту Казани из-за потерявшего сознание пассажира.