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Общество22 декабря 2021 7:55

Проработавшая в Башкирии меньше года чиновница возглавила новую структуру в соседнем регионе

Эльмиру Туканову назначили директором департамента по развитию туризма Свердловской области
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Эльмира Туканова // фото: соцсети

Эльмира Туканова // фото: соцсети

Эльмира Туканова, проработавшая руководителем Госкомтуризма Башкирии меньше одного года, возглавила новую государственную структуру в Свердловской области. Чиновницу назначили директором департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Ведомство начнет работать только 1 января 2022 года. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Напомним, Туканова подала в отставку с поста председателя Госкомитета Башкирии по туризму в середине ноября текущего года. Она находилась в этой должности всего девять месяцев. До этого чиновница работала в той же Свердловской области, где так же развивала местный туризм.