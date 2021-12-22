Проработавшая в Башкирии меньше года чиновница возглавила новую структуру в соседнем регионе

Эльмира Туканова // фото: соцсети

Эльмира Туканова, проработавшая руководителем Госкомтуризма Башкирии меньше одного года, возглавила новую государственную структуру в Свердловской области. Чиновницу назначили директором департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Ведомство начнет работать только 1 января 2022 года. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Напомним, Туканова подала в отставку с поста председателя Госкомитета Башкирии по туризму в середине ноября текущего года. Она находилась в этой должности всего девять месяцев. До этого чиновница работала в той же Свердловской области, где так же развивала местный туризм.