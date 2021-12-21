Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье21 декабря 2021 16:12

В Уфе водителя социального учреждения отстранили от работы за отказ от вакцинации

Ранее о таких мерах предупреждал Роспотребнадзор по Башкирии
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Накануне одного из водителей республиканского геронтологического центра «Именлек» отстранили от работы за отказ от вакцинации от коронавируса. Власти Башкирии недавно вновь объявили, что с 20 декабря к работникам целого ряда отраслей экономики будут применяться такие жесткие меры, как отстранение от работы без сохранения зарплаты. Об неоднократно заявляла главный санитарный врач республики Анна Казак.

В распоряжении «КП-Уфа» оказался приказ директора центра «Именлек», согласно которому водителя отстраняют именно по причине отказа от прохождения вакцинации. В документе говорится, что мужчину отстраняют до тех пор, пока он не сделает прививку от COVID-19, либо до «окончания периода эпиднеблагополучия».

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Кроме того, в приказе директора четко прописано, что бухгалтеру организации теперь запрещено начислять ему зарплату, а контролировать исполнение приказа должен замдиректора Центра.

Напомним, на оперативном совещании в правительстве Башкирии в минувший понедельник руководитель Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак анонсировала рейды по крупным предприятиям республики. Сотрудники ведомства будут проверять, как исполняется приказ об обязательной вакцинации от коронавируса в отраслях, которые попали под приказ от 13 октября 2021 года. Тогда в число организаций, где должны быть привиты до 80% сотрудников попали целые отрасли, в том числе, общепит, торговля и другие.