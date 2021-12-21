В Уфе водителя социального учреждения отстранили от работы за отказ от вакцинации

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Накануне одного из водителей республиканского геронтологического центра «Именлек» отстранили от работы за отказ от вакцинации от коронавируса. Власти Башкирии недавно вновь объявили, что с 20 декабря к работникам целого ряда отраслей экономики будут применяться такие жесткие меры, как отстранение от работы без сохранения зарплаты. Об неоднократно заявляла главный санитарный врач республики Анна Казак.

В распоряжении «КП-Уфа» оказался приказ директора центра «Именлек», согласно которому водителя отстраняют именно по причине отказа от прохождения вакцинации. В документе говорится, что мужчину отстраняют до тех пор, пока он не сделает прививку от COVID-19, либо до «окончания периода эпиднеблагополучия».

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Кроме того, в приказе директора четко прописано, что бухгалтеру организации теперь запрещено начислять ему зарплату, а контролировать исполнение приказа должен замдиректора Центра.

Напомним, на оперативном совещании в правительстве Башкирии в минувший понедельник руководитель Роспотребнадзора по Башкирии Анна Казак анонсировала рейды по крупным предприятиям республики. Сотрудники ведомства будут проверять, как исполняется приказ об обязательной вакцинации от коронавируса в отраслях, которые попали под приказ от 13 октября 2021 года. Тогда в число организаций, где должны быть привиты до 80% сотрудников попали целые отрасли, в том числе, общепит, торговля и другие.