Театр кукол в Уфе начнут реконструировать в 2022 году

фото: ufacity.info

В Уфе в 2022 году начнется реконструкция Башкирского театра кукол. Об этом 21 декабря сообщили в республиканском Минкульте.

В ведомстве отметили, что капитального ремонта в учреждении не было с его открытия в 1976 году. Теперь его планируют обновить, а территорию вокруг него – благоустроить. Кроме того, будет построено примыкающее к театру здание.

Проект реконструкции предусматривает снос выступающих конструкций витража здания с южной стороны и пристроенной стены с витражами по главному фасаду. С землей также сравняют одноэтажный пристрой, где расположены гараж, гардероб, кассы и часть вестибюля. Как пояснили в Минкульте, это позволит выделить театр кукол в отдельное здание с размещением главного входа в новом пристрое.

В театре также обновят большой зрительный зал на 300 мест и построят малый на 135 мест. Для детей будет предусмотрено кафе, музей, игровые комнаты и студии творческого развития.

Ранее «КП-Уфа» писала, что на реконструкцию театра кукол будет выделено более 770 млн рублей.