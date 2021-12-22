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Общество22 декабря 2021 3:30

Тетя Моргенштерна украсит госдачи руководства Башкирии цветами на 200 тысяч рублей

Всего предпринимательница поставит восемь разных видов букетов
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Флорист Наталья Моргенштерн, приходящаяся тетей известному рэперу, украсит дачу Хабирова и прочие гособъекты цветами на 200 тысяч рублей.

Руководитель ООО «Николь» уже не первый раз становится поставщиком роскошных букетов для мероприятий республиканских чиновников. Так, в декабре она уже получила годовой госконтракт почти в три миллиона рублей.

На этот раз уфимский флорист выиграла конкурс на поставку восьми видов букетов в здания, которые числятся за государственным Хозуправлением №2. Если быть точным, то цветочные композиции доставят на госдачи по улице Зорге и рядом с поселком Вязовка, в гостиницу управления по улице Заки Валиди и в помещение на Достоевского, 64.

Цветы будут поставлять в период с 1 января по 31 декабря 2022 года. Общая стоимость контракта – 200 тысяч рублей.