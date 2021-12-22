Каток на Набережной будет открыт 27 декабря

Мэрия Уфы определилась с датой открытия ледового катка на набережной реки Белой. Горожане смогут покататься там в понедельник, 27 декабря. Об этом «КП-Уфа» сообщили в городской администрации.

– 27-го будет официальное открытие в 17:30. Завтра [22 декабря] будут заливать и приводить там в порядок территорию, – передали в пресс-службе мэрии.

Напомним, открытие катка на набережной еще 23 ноября анонсировал мэр Сергей Греков. По словам чиновника, его протяженность составит порядка одного километра. Там также установят пункты питания и теплую раздевалку.