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Происшествия21 декабря 2021 11:53

Самолет Уфа-Москва экстренно приземлился в Казани из-за пассажира

Мужчине стало плохо во время полета
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Самолет возобновил путь спустя час после вынужденной посадки

Самолет возобновил путь спустя час после вынужденной посадки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 20 декабря самолет, следовавший рейсом Уфа-Москва, совершил вынужденную посадку в казанском аэропорту из-за пассажира, которому стало плохо. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident.

В 20:48 по московскому времени экипаж лайнера сообщил о 58-летнем пассажире, потерявшем сознание. В 21:11 судно благополучно село в аэропорту Казани. После приземления мужчину, которому не поздоровилось, передали медикам и увезли в больницу.

Из столицы Татарстана борт вылетел через час после вынужденной посадки. Ночью пассажиры благополучно приземлились в Москве.