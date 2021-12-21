Самолет Уфа-Москва экстренно приземлился в Казани из-за пассажира

Самолет возобновил путь спустя час после вынужденной посадки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 20 декабря самолет, следовавший рейсом Уфа-Москва, совершил вынужденную посадку в казанском аэропорту из-за пассажира, которому стало плохо. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident.

В 20:48 по московскому времени экипаж лайнера сообщил о 58-летнем пассажире, потерявшем сознание. В 21:11 судно благополучно село в аэропорту Казани. После приземления мужчину, которому не поздоровилось, передали медикам и увезли в больницу.

Из столицы Татарстана борт вылетел через час после вынужденной посадки. Ночью пассажиры благополучно приземлились в Москве.