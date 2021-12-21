«Дочери уже лучше»: мама искусанной бездомными собаками в Уфе девочки рассказала о ее самочувствии

Вике К. еще несколько дней предстоит пробыть в больнице. Фото: соцсети

С утра Уфа обсуждает новость о том, что в микрорайоне Шакша свора бродячих собак напала на 13-летнюю девочку, идущую на остановку. Отбить ребенка у озлобленных псов удалось мужчине, который по счастливой случайности проходил мимо. С многочисленными укусами рук, спины, головы и лица ребенка увезли в больницу, где обработали раны и сделали прививки от бешенства. Мама Вики К. рассказала в беседе с «КП-Уфа», что самое страшное уже позади.

- Дочь чувствует себя уже гораздо лучше, спасибо, - уточнила уфимка.

По словам женщины, ей уже удалось связаться со спасителем дочери и поблагодарить его. Мужчину зовут Геннадий, и он живет в соседнем доме.

Напомним, что сейчас по факту нападения собачьей своры следователи проводят проверку. Сыщикам предстоит опросить как саму пострадавшую девочку и ее родителей, так и работников администрации, и компании по отлову бродячих животных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».

Жители Шакши в беседе с «КП-Уфа» признались, что проблема бродячих собак стоит давно. Животных прикармливают продавцы из местного супермаркета, поэтому на улицах постоянно бегают собаки.

- Тут их прикормили, поэтому они лежат прям в магазине. Чтобы зайти в магазин, нужно перешагивать через собак, а они рычат. Отлов вызывали, так собаки разбегаются и обратно потом приходят! – рассказывают местные жители.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.