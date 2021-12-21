СК и прокуратура начали проверки по факту нападения стаи собак на 13-летнюю девочку

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Следственный комитет и прокуратура начали в Уфе проверки по факту нападения стаи собак на 13-летнюю девочку. СК может возбудить уголовное дело о халатности. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщили пресс-службы ведомств.

Школьница стала жертвой бездомным псов 19 декабря на улице Производственной в микрорайоне Шакша. Ребенок получил укушенные раны рук, ног, туловища и головы. От животных девочку отбил проходивший мимо мужчина. Он же вызвал для нее «скорую». Пострадавшая была госпитализирована.

Следователи намерены опросить школьницу, работников администрации и организации по отлову бродячих животных. Вместе с прокуратурой действиям властей и ответственных за собак будет дана правовая оценка.