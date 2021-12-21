Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 декабря 2021 11:07

СК и прокуратура начали проверки по факту нападения стаи собак на 13-летнюю девочку

Псы покусали школьницу – она получила раны по всему телу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
фото: "Вся Уфа"

фото: "Вся Уфа"

Следственный комитет и прокуратура начали в Уфе проверки по факту нападения стаи собак на 13-летнюю девочку. СК может возбудить уголовное дело о халатности. Об этом сегодня, 21 декабря, сообщили пресс-службы ведомств.

Школьница стала жертвой бездомным псов 19 декабря на улице Производственной в микрорайоне Шакша. Ребенок получил укушенные раны рук, ног, туловища и головы. От животных девочку отбил проходивший мимо мужчина. Он же вызвал для нее «скорую». Пострадавшая была госпитализирована.

Следователи намерены опросить школьницу, работников администрации и организации по отлову бродячих животных. Вместе с прокуратурой действиям властей и ответственных за собак будет дана правовая оценка.