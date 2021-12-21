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Общество21 декабря 2021 7:11

Когда в Башкирии закончится снегопад

Уже завтра интенсивность осадков начнет снижаться
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
За последние трое суток в башкирской столице Уфе выпало 35% месячной нормы осадков

За последние трое суток в башкирской столице Уфе выпало 35% месячной нормы осадков

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии уже четвертый день идет сильный снегопад. Только за трое последних суток в столице республики Уфе выпало 35% месячной нормы осадков. В городе регистрируются 9-балльные пробки, а власти надеются очистить улицы не раньше, чем за два дня.

Синоптики Башгидромета тем временем сообщают, что интенсивность осадков будет снижаться уже с завтрашнего дня, 22 декабря. На фоне этого в регионе начнет холодать – и к 23 декабря ночная температура воздуха понизится до -21°.

Завтра, 22 декабря, на большей части республики прогнозируется уже небольшой снег, но местами он останется умеренным. Ветер будет юго-восточным, северо-западным, местами возможны порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем будет одна и та же: -5,-10°.