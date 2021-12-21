Когда в Башкирии закончится снегопад

За последние трое суток в башкирской столице Уфе выпало 35% месячной нормы осадков Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии уже четвертый день идет сильный снегопад. Только за трое последних суток в столице республики Уфе выпало 35% месячной нормы осадков. В городе регистрируются 9-балльные пробки, а власти надеются очистить улицы не раньше, чем за два дня.

Синоптики Башгидромета тем временем сообщают, что интенсивность осадков будет снижаться уже с завтрашнего дня, 22 декабря. На фоне этого в регионе начнет холодать – и к 23 декабря ночная температура воздуха понизится до -21°.

Завтра, 22 декабря, на большей части республики прогнозируется уже небольшой снег, но местами он останется умеренным. Ветер будет юго-восточным, северо-западным, местами возможны порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем будет одна и та же: -5,-10°.