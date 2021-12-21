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Общество21 декабря 2021 6:46

Елки глав Башкирии и Уфы состоятся 25 декабря

Новогодние подарки получат 1130 детей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На елках глав Башкирии и Уфы детям будут вручать подарки

На елках глав Башкирии и Уфы детям будут вручать подарки

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Традиционные елки глав Башкирии и Уфы состоятся 25 декабря в альтернативном формате. Об этом на оперативном совещании в мэрии столицы республики 21 декабря сообщила начальник управления образования администрации города Елена Хаффазова

– 25 декабря на площадках ледовых городков каждого района будет организовано театрализованное представление. При отсутствии ребенка на данном мероприятии подарки будут доставлены по месту жительства, – передала чиновница.

Вручение подарков от имени главы Башкирии запланировано на 11:00, а от мэра Уфы – в период с 13:00 до 16:00. Всего подарки получат 1 130 одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.