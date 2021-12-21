Мэр Уфы призвал автовладельцев «минимизировать» поездки по городу

Мэр Уфы Сергей Греков призвал автовладельцев «минимизировать количество выездов в город на личном транспорте» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Уфы Сергей Греков призвал автовладельцев «минимизировать количество выездов в город на личном транспорте». Он отметил, что машины «затрудняют уборку города». Об этом чиновник сказал 21 декабря на оперативном совещании в местной администрации.

– Мы в первую очередь снег прижимаем к тротуарам, что сужает полосу движения, из-за чего образуются пробки, – пояснил Греков.

Он также добавил, что с сегодняшнего дня движение для большегрузного транспорта в городе закрыто с 9:00 до 21:00.

Напомним, на Уфу обрушился сильный снегопад. В последние трое суток в городе выпало 35% месячной нормы осадков. На уборку улиц потребуется еще два дня.