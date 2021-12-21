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Общество21 декабря 2021 4:23

На уборку Уфы от снега потребуется еще два дня

Жителям придется еще немного подождать
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

В Уфе за последние трое суток выпало 35% месячной нормы осадков. Для того чтобы полностью убрать снег в городе потребуется «еще порядка двух дней». Об этом на оперативном совещании в местной администрации 21 декабря сообщил мэр Сергей Греков.

– Все наши службы были приведены в полную боевую готовность. Снег убирали днем и ночью. За последние сутки мы сделали порядка трехсот рейсов по вывозу снега. За это время мы смогли убрать центральные улицы, тротуары, – отметил градоначальник.

Напомним, вечером 20 декабря на фоне снегопада Уфа встала в 9-балльных пробках.