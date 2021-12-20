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Общество20 декабря 2021 16:12

В Уфе открылись центральные городские елки

Они располагаются на площадях Ленина и Салавата Юлаева
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Одна из центральных елок находится на площади Ленина

Одна из центральных елок находится на площади Ленина

Сегодня, 20 декабря, в Уфе состоялось открытие центральных городских елок и ледовых городков. Они располагаются на площадях имени Ленина на Горсовете и Салавата Юлаева возле конгресс-холла «Торатау».

На площади Ленина установлена натуральная ель 35-метрововой высоты. На входе в городок гостей встречают конструкция чисел «2022» и ледовые Дед Мороз со Снегурочкой. Там также смонтированы три арки в виде праздничных шаров, фигуры звезды и снежинок, светодиодный навес за елкой и две горки.

На площади Салавата Юлаева стоит 32-метровая пиксельная елка. Ледовые композиции дополняют световые конструкции, напоминающие падающие кометы, лабиринт и иллюминация фонтана в виде соцветия курая.