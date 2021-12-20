В Уфе открылись центральные городские елки

Одна из центральных елок находится на площади Ленина

Сегодня, 20 декабря, в Уфе состоялось открытие центральных городских елок и ледовых городков. Они располагаются на площадях имени Ленина на Горсовете и Салавата Юлаева возле конгресс-холла «Торатау».

На площади Ленина установлена натуральная ель 35-метрововой высоты. На входе в городок гостей встречают конструкция чисел «2022» и ледовые Дед Мороз со Снегурочкой. Там также смонтированы три арки в виде праздничных шаров, фигуры звезды и снежинок, светодиодный навес за елкой и две горки.

На площади Салавата Юлаева стоит 32-метровая пиксельная елка. Ледовые композиции дополняют световые конструкции, напоминающие падающие кометы, лабиринт и иллюминация фонтана в виде соцветия курая.