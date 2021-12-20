Роспотребнадзор проверит уровень вакцинации от COVID-19 в 40 организациях Башкирии

В случае несоблюдения требования главного санитарного врача работникам грозит отстранение от работы, а самим организациям штраф до полумиллиона рублей или приостановка деятельности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии на этой неделе Роспотребнадзор проверит уровень вакцинации от коронавируса в 40 организациях, где, согласно постановлению главного санитарного врача, должно быть привито как минимум 80% сотрудников. Речь идет о медиках, учителях, полицейских, военных, призывниках, волонтерах, вахтовиках, а также сотрудниках сферы соцобслуживания, общественного транспорта, почты, торговли и услуг.

– С этой недели наступают контрольные сроки по вакцинации отдельных групп населения. Мы запланировали 40 выходов на предприятия, сотрудники которых подлежат вакцинации до 18 декабря. С 30 декабря у нас требования касаются предприятий промышленности, строительства и сельскохозяйственного сектора, – передала на оперативном совещании в республиканском правительстве руководитель Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак.

Напомним, в случае отказа сотрудника от вакцинации против COVID-19 работодатель может отстранить его от работы. Самим предприятиям при несоблюдении требования грозит штраф до 500 тыс. рублей либо приостановка деятельности. О последней мере на оперативке в правительстве напомнил глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, постановление санитарного врача – это «серьезная норма, и шутить здесь никто не собирается».