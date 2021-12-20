В Минздраве заявили, что в Башкирии стали реже заболевать коронавирусом

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Сегодня на оперативном заседании в правительстве глава регионального Минздрава Максим Забелин сообщил, что в Башкирии снизился рост заболеваемости коронавирусом. Так, за последнюю неделю число новых заболевших снизилось на 13% по сравнению с предыдущей. За последние сутки в республике зарегистрировано 490 новых случаев ковида, общее число инфицированных достигло уже 117783 человек. На амбулаторном лечении находятся 6535 пациентов, еще 269 госпитализированы. Состояние 18 больных врачи оценивают как тяжелое, они находятся в реанимации. Что касается выздоровевших, то их количество приближается к 90 % от общего числа (+487 за последние сутки).

В настоящий момент в республику поступило 2735658 доз 4 видов вакцин. Первым компонентом привились уже 86 % от подлежащего иммунизации населения и 68% от общего числа взрослого населения – 2133517 человек. Полностью завершили вакцинацию 1955796 чел (78 % и 63 % соответственно).